Затримано власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу для затриманого у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, номінальний власник казино не мав законних джерел для внесення 30 млн гривень в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ – реальними власниками онлайн-казино. Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

“Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої ЛНР, наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України”, – зазначили в ДБР.

За даними правоохоронців, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

“На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені”, – йдеться в повідомленні.

Наразі вживаються заходи щодо стягнення арештованих коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

Затримання номінального власника онлайн-казино Pin-Up / Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень – це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Також суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно керівника КРАІЛ без права на внесення застави.