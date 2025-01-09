США оголосили про пакет допомоги Україні на $500 млн. Це останній пакет від адміністрації Байдена

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів – це останній пакет від адміністрації президента Джо Байдена.

До пакета увійдуть ракети для ППО, ракети “повітря-земля”, боєприпаси та обладнання для F-16, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

“Я націлений на те, щоб зробити все, аби допомогти Україні жити у свободі та безпеці. Разом наша праця має продовжуватися. Ось фундаментальна правда: боротьба України важлива для всіх нас”, — зазначив Остін.

Водночас близько 3,8 млрд доларів, передбачених на підтримку України, залишаться невикористаними. У Пентагоні заявили, що ці кошти можуть бути спрямовані на підтримку Києва, якщо новообраний президент Дональд Трамп ухвалить відповідне рішення.