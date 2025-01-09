У ДТП на Львівщині загинув водій легковика, постраждали двоє дітей

На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика, травмовані два чотирирічні хлопчики. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Про це повідомили в поліції Львівщини.

8 січня, близько 9:25, на автодорозі Броди – Радехів – Шептицький поблизу села Корчин Шептицького району зіткнулися автомобілі Mazda CX-7 під керуванням 30-річного жителя Шептицького та вантажівка MAN під керуванням 57-річного жителя Радехова.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці, а його пасажири – два чотирирічні хлопчики, жителі Шептицького – дістали легкі тілесні ушкодження.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за статтею “Порушення правил безпеки дорожнього руху” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.