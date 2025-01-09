Економіка

Bloomberg: Поразка України обійдеться США набагато дорожче, ніж допомога
9 Січня 2025 15:48
читать на русском →
Система протиракетної оборони Patriot / Фото: Reuters
Система протиракетної оборони Patriot / Фото: Reuters

Перемога Росії у війні не тільки не заощадить гроші на американській зброї, яка надається Україні, але й вимагатиме різкого збільшення витрат Пентагону на понад 800 мільярдів доларів до 2029 року, стверджує консервативний аналітичний центр у своєму новому звіті.

Про це пише видання Bloomberg.

В аналізі Американського інституту підприємництва (AEI) йдеться про те, що остаточний успіх вторгнення президента Володимира Путіна “змінить обличчя Європи і додасть Росії сміливості погрожувати членам військового альянсу НАТО”.

Збільшення на 808 мільярдів доларів, згідно з доповіддю, знадобиться США для того, щоб допомогти стримати, а в разі необхідності і перемогти неядерну російську атаку за межами України. Ця сума змінить поточний п’ятирічний план Міністерства оборони до 2029 року до 5,2 трильйона доларів з 4,4 трильйона доларів, або приблизно на 165 мільярдів доларів більше щорічно, ніж заплановано на ці роки. Цей план значною мірою зосереджений на Азії.

“Ми робимо висновок, що підтримка України в найкращих інтересах Америки з фінансової точки зору”, – додали в AEI.

Новообраний президент Дональд Трамп залишив відкритою можливість або збільшити допомогу Україні, або повністю її припинити, щоб змусити і Київ, і Москву до врегулювання. Трамп успадкував понад 3 мільярди доларів “президентських повноважень на скорочення”, які можуть бути використані на військові запаси США для України, якщо його адміністрація вирішить ними скористатися. Однак немає ознак того, що він має намір просити Конгрес схвалити подальшу допомогу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Січня 2025 13:40

США оголосили про пакет допомоги Україні на $500 млн. Це останній пакет від адміністрації Байдена
9 Січня 2025 18:03

Працівника Сумського ТЦК, підозрюваного у вбивстві, відпустили під особисті зобов’язання, – ЗМІ
9 Січня 2025 17:04

На “Рамштайні” затвердили вісім стратегічних дорожніх карт для СОУ до 2027 року, – Умєров
9 Січня 2025 16:26

Зеленський заявив, що Україна планує поставити рекорд у кількості та якості дронів
9 Січня 2025 15:48

Bloomberg: Поразка України обійдеться США набагато дорожче, ніж допомога
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки