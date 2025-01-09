Bloomberg: Поразка України обійдеться США набагато дорожче, ніж допомога

Перемога Росії у війні не тільки не заощадить гроші на американській зброї, яка надається Україні, але й вимагатиме різкого збільшення витрат Пентагону на понад 800 мільярдів доларів до 2029 року, стверджує консервативний аналітичний центр у своєму новому звіті.

Про це пише видання Bloomberg.

В аналізі Американського інституту підприємництва (AEI) йдеться про те, що остаточний успіх вторгнення президента Володимира Путіна “змінить обличчя Європи і додасть Росії сміливості погрожувати членам військового альянсу НАТО”.

Збільшення на 808 мільярдів доларів, згідно з доповіддю, знадобиться США для того, щоб допомогти стримати, а в разі необхідності і перемогти неядерну російську атаку за межами України. Ця сума змінить поточний п’ятирічний план Міністерства оборони до 2029 року до 5,2 трильйона доларів з 4,4 трильйона доларів, або приблизно на 165 мільярдів доларів більше щорічно, ніж заплановано на ці роки. Цей план значною мірою зосереджений на Азії.

“Ми робимо висновок, що підтримка України в найкращих інтересах Америки з фінансової точки зору”, – додали в AEI.

Новообраний президент Дональд Трамп залишив відкритою можливість або збільшити допомогу Україні, або повністю її припинити, щоб змусити і Київ, і Москву до врегулювання. Трамп успадкував понад 3 мільярди доларів “президентських повноважень на скорочення”, які можуть бути використані на військові запаси США для України, якщо його адміністрація вирішить ними скористатися. Однак немає ознак того, що він має намір просити Конгрес схвалити подальшу допомогу.