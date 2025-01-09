Кримінал

У Києві посадовець Держпродспоживслужби попався на хабарі за розмитнення морепродуктів
9 Січня 2025 15:25
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Затримання посадовця Держпродспоживслужби / Фото: Київська міська прокуратура
Затримання посадовця Держпродспоживслужби / Фото: Київська міська прокуратура

На хабарі з розмитнення машин з морепродуктами затримали посадовця Держпродспоживслужби. За даними правоохоронців, держслужбовець вимагав по 400 доларів за оформлення кожної машини з товаром, йому повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, йдеться про першого заступника начальника Північного міжрегіонального ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів

Досудовим розслідуванням встановлено, що до посадовця звернувся представник підприємства, що ввозить до України рибу та морепродукти, щоб уточнити питання розмитнення цих товарів. На це йому повідомили про можливі проблеми в оформленні необхідних документів.

Однак за 400 доларів за кожну машину або за “подяку” у вигляді риби підозрюваний пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів. Зрештою зійшлися на тому, що краще розраховуватися грошима.

“Задокументовано неодноразове отримання посадовцем грошей за допомогу у розмитненні автомобілів з рибою та морепродуктами. Затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 1200 доларів. Гроші чоловік кожного разу просив покласти під книжку на його столі”, – розповіли в прокуратурі.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

У Києві на хабарі затримали посадовця Держпродспоживслужби / Фото: Київська міська прокуратура

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