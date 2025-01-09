Окупанти вдарили по заводу, СТО та дитсадку в Херсоні: фото з місця

Сьогодні, 9 січня близько 11:00, війська РФ завдали авіаудару по Херсону. На місто росіяни скинули чотири бомби.

Про це повідомили в Національній поліції України.

В результаті атаки травми різного ступеня тяжкості дістали дев’ятеро місцевих жителів – чотири жінки віком від 44 до 82 років та п’ятеро чоловіків від 38 до 67 років. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Бомби впали на приватні будинки, садочок, територію заводу, станцію технічного обслуговування. Також пошкоджено 39 житлових будинків, будівлю закладу вищої освіти.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, патрульні, рятувальники та медики.