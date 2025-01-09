Суспільство

На “Рамштайні” затвердили вісім стратегічних дорожніх карт для СОУ до 2027 року, – Умєров
9 Січня 2025 17:04
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Зустріч міністрів оборони країн-партнерів України на базі США в Рамштайні / Фото: Офіс Президента
Зустріч міністрів оборони країн-партнерів України на базі США в Рамштайні / Фото: Офіс Президента

Сьогодні в межах роботи Контактної групи з питань оборони України разом із союзниками затвердили вісім дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки. Ми також працюємо над тим, щоб наші Збройні Сили були повністю сумісні з силами Альянсу”, – написав Умєров.

За словами міністра, головне завдання – збалансувати нагальні потреби ЗСУ під час війни із довгостроковими цілями розвитку українських Сил оборони.

Основні напрямки роботи, визначені разом із партнерами:

  • забезпечення військової допомоги;
  • організація закупівель;
  • залучення інвестицій;
  • підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.

“Ці дорожні карти – це спільний результат роботи України та партнерів. 34 країни-учасниці вже стали частиною цих коаліцій. Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий”, – підсумував Умєров.


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