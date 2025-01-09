У Львові в жінки вкрали 96 000 гривень з банківського рахунку

Поліцейські Львівщини встановлюють особи зловмисників, які ошукали жінку на 96 тис. гривень. Невідомі заволоділи банківськими даними потерпілої під час того, як вона продавала валізу в інтернеті.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

За даними слідства, жінка постраждала від дій шахраїв під час продажу валізи в інтернеті. Невідомі, шляхом введення в оману, отримали доступ до її банківського рахунку та привласнили 96 000 гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.