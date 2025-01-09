Вита пара: простий посібник для розуміння мережевих кабелів

В цій статті ми розглянемо інтернет-кабель “кручена пара”, що пропонує сайт e-server.com.ua. Ми ознайомимося з різновидами кабелю, категоріями, а також навчимося читати маркування.

Що таке вита пара

Вита пара представляє собою кілька пар скручених по двоє дротів. Найчастіше матеріалом дротів виступає мідь, і це найкращий варіант. Більш бюджетна версія складається з алюмінієвої “начинки”, а поверхня може бути вкрита ПВХ, поліетиленом або іншим пластичним матеріалом.

В маркуванні моделей вказуються наступні характеристики:

тип екранування;

категорія;

матеріал внутрішньої частини та оболонки;

кількість пар дротів;

діаметр перерізу провідника.

Якщо кабель позначений як телефонний, це теж відображається в маркуванні.

Читаємо маркування

Для прикладу розглянемо спосіб маркування кабелю “віта пара”, представлений на сайті EServer.

Екранування

Це перше, що ми дізнаємося одразу після назви виробника — як дроти захищені від зовнішніх електромагнітних впливів. Про це свідчать написи “UTP”, “FTP”, “STP” та варіації їх поєднання. Розглянемо основні з них.

UTP — немає захисного екрану.

FTP — кабель має екран з фольги.

STP — екран представлений металевою обпліткою, а кожна пара має фольгований захист.

Екранування кабелю не пов’язане з його належністю до однієї певної категорії.

Категорія

Всі різновиди кабелю звита пара поділяються на категорії, яких взагалі існує 8. Але в інтернет-мережах використовуються лише деякі з них — від 5 до 7, при чому кожна має підкатегорії, такі як 5е, 6А, 7А.

Категорія 3 використовується в телефонії, а найперші, що з’явилися колись, уже не випускаються.

Належність до певної категорії вказує на кількість провідників, пропускну здатність кабелю, дальність дії та робочу частоту.

З детальним описом кожної категорії можна ознайомитися на сторінці сайту компанії EServer.

Матеріал внутрішньої частини та оболонки

Дізнатися, з чого виготовлена звита пара, можна за абревіатурою, що йде вслід на початку опису. Наприклад, КГПП ВП означає, що перед вами кабель (К) гнучкий (Г), де ізоляція жил виготовлена з поліетилену (П) й зовнішня оболонка теж представлена поліетиленом (П).

Останні букви ВП розшифровуються як вита пара.

Якщо маркування містить букви “нг” — це вказує на те, що даний кабель є негорючим.

Іноді в маркуванні можна побачити такий напис: LSZH або LSOH, а може бути й LSHF.

Кожен з цих написів означає одне й те ж саме: облонка кабелю виготовлена з негорючого матеріалу з низьким виділенням диму при нагріванні:

LSOH — Low Smoke 0 Halogen.

LSZH — Low Smoke Zero Halogen.

LSHF — Low Smoke Halogen Free.

Розміри

Далі в маркуванні зазвичай вказуються розміри кабелю — кількість жил, діаметр кожної з них та загальний діаметр кабелю. На EServer це виглядає так: 4*2*0,57. З напису можна зробити висновок, що ми маємо справу з кабелем, що складається з 4 жил. Кожна жила має товщину 2 мм в розрізі, а переріз усього кабелю дорівнює 0,57 см.

Інода кількість жил указується й таким способом: 4P — тобто, 4 пари.

Окрім маркування

Купуючи мережевий кабель для інтернету, слід звернути увагу й на інші характеристики, що вказуються безпосередньо в описі товару.

Робочі температури

Вони визначають здатність матеріалу протистояти погодним умовам, що дозволяє використовувати кабель у зовнішній прокладці.

Як правило, в маркуванні таких моделей іде позначка “зовнішній”. Але, якщо ви не знайшли його, варто звернути увагу на діапазон робочих температур, вказаний у подальшому описі.

Кількість дротів

Не лише кількість пар, але й кількість дротів у кожній токонесучій жилі іноді має значення. Цю особливість теж можна дізнатися з опису товару.

Відповідність стандартам

Це ваша гарантія безпечного й тривалого використання інтернет-кабелю вита пара. Якщо представлений в інтернет-магазині товар має сертифікати, що свідчать про відповідність міжнародним стандартом, це обов’язково буде відображено в описі.

Зокрема компанія ESercer пропонує своїм покупцям виключно сертифіковані моделі, будь то мережевий кабель для інтернету чи інше обладнання.

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