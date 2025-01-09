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Вита пара: простий посібник для розуміння мережевих кабелів

9 Січня 2025 14:55
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В цій статті ми розглянемо інтернет-кабель “кручена пара”, що пропонує сайт e-server.com.ua. Ми ознайомимося з різновидами кабелю, категоріями, а також навчимося читати маркування.

Що таке вита пара

Вита пара представляє собою кілька пар скручених по двоє дротів. Найчастіше матеріалом дротів виступає мідь, і це найкращий варіант. Більш бюджетна версія складається з алюмінієвої “начинки”, а поверхня може бути вкрита ПВХ, поліетиленом або іншим пластичним матеріалом. 

В маркуванні моделей вказуються наступні характеристики:

  • тип екранування;
  • категорія;
  • матеріал внутрішньої частини та оболонки;
  • кількість пар дротів;
  • діаметр перерізу провідника.

Якщо кабель позначений як телефонний, це теж відображається в маркуванні.

Читаємо маркування

Для прикладу розглянемо спосіб маркування кабелю “віта пара”, представлений на сайті EServer. 

Екранування

Це перше, що ми дізнаємося одразу після назви виробника — як дроти захищені від зовнішніх електромагнітних впливів. Про це свідчать написи “UTP”, “FTP”, “STP” та варіації їх поєднання. Розглянемо основні з них.

  • UTP — немає захисного екрану.
  • FTP — кабель має екран з фольги.
  • STP — екран представлений металевою обпліткою, а кожна пара має фольгований захист.

Екранування кабелю не пов’язане з його належністю до однієї певної категорії. 

Категорія

Всі різновиди кабелю звита пара поділяються на категорії, яких взагалі існує 8. Але в інтернет-мережах використовуються лише деякі з них — від 5 до 7, при чому кожна має підкатегорії, такі як 5е, 6А, 7А. 

Категорія 3 використовується в телефонії, а найперші, що з’явилися колись, уже не випускаються.

Належність до певної категорії вказує на кількість провідників, пропускну здатність кабелю, дальність дії та робочу частоту. 

З детальним описом кожної категорії можна ознайомитися на сторінці сайту компанії EServer. 

Матеріал внутрішньої частини та оболонки

Дізнатися, з чого виготовлена звита пара, можна за абревіатурою, що йде вслід на початку опису. Наприклад, КГПП ВП означає, що перед вами кабель (К) гнучкий (Г), де ізоляція жил виготовлена з поліетилену (П) й зовнішня оболонка теж представлена поліетиленом (П). 

Останні букви ВП розшифровуються як вита пара. 

Якщо маркування містить букви “нг” — це вказує на те, що даний кабель є негорючим. 

Іноді в маркуванні можна побачити такий напис: LSZH або LSOH, а може бути й LSHF.

Кожен з цих написів означає одне й те ж саме: облонка кабелю виготовлена з негорючого матеріалу з низьким виділенням диму при нагріванні:

  • LSOH — Low Smoke 0 Halogen.
  • LSZH — Low Smoke Zero Halogen.
  • LSHF — Low Smoke Halogen Free.

Розміри

Далі в маркуванні зазвичай вказуються розміри кабелю — кількість жил, діаметр кожної з них та загальний діаметр кабелю. На EServer це виглядає так: 4*2*0,57. З напису можна зробити висновок, що ми маємо справу з кабелем, що складається з 4 жил. Кожна жила має товщину 2 мм в розрізі, а переріз усього кабелю дорівнює 0,57 см.

Інода кількість жил указується й таким способом: 4P — тобто, 4 пари.

Окрім маркування

Купуючи мережевий кабель для інтернету, слід звернути увагу й на інші характеристики, що вказуються безпосередньо в описі товару. 

Робочі температури

Вони визначають здатність матеріалу протистояти погодним умовам, що дозволяє використовувати кабель у зовнішній прокладці.

Як правило, в маркуванні таких моделей іде позначка “зовнішній”. Але, якщо ви не знайшли його, варто звернути увагу на діапазон робочих температур, вказаний у подальшому описі.  

Кількість дротів

Не лише кількість пар, але й кількість дротів у кожній токонесучій жилі іноді має значення. Цю особливість теж можна дізнатися з опису товару.

Відповідність стандартам

Це ваша гарантія безпечного й тривалого використання інтернет-кабелю вита пара. Якщо представлений в інтернет-магазині товар має сертифікати, що свідчать про відповідність міжнародним  стандартом, це обов’язково буде відображено в описі. 

Зокрема компанія ESercer пропонує своїм покупцям виключно сертифіковані моделі, будь то мережевий кабель для інтернету чи інше обладнання. 

Чому варто звернутися до EServer 

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  1. Якість. Як ми вже казали, товари тут мають сертифікати. 
  2. Широкий вибір. Ми не лише співпрацюємо з заслуженими поставниками, а й самі виробляємо частину продукції, представленої тут. Це значить, що в нас можна не тільки купити виту пару, але й придбати мережеве обладнання за ціною від виробника. 
  3. Кваліфікований персонал, що допоможе правильно обрати потрібний варіант продукції й розповість про її особливості.

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