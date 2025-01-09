Харків

Російський дрон атакував підприємство в Харкові: Терехов повідомив подробиці
9 Січня 2025 15:14
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Фрагменти російського дрона "Молнія" / Фото архівне: Харківська обласна прокуратура
Фрагменти російського дрона "Молнія" / Фото архівне: Харківська обласна прокуратура

9 січня у Харкові зафіксовано удар дрона “Молнія” у Немишлянському районі міста. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У Харкові черговий приліт. Попередньо БпЛА типу “Молнія” вдарив по цивільному підприємству у Немишлянському районі”, – написав Терехов.

На цей час інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Обставини уточнюються.

Оновлено о 15:18. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок влучання виникла пожежа. Профільні служби працюють на місці.

Оновлено о 15:29. За уточненими даними, як повідомив Синєгубов, внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждав 65-річний чоловік – в нього гостра реакція на стрес, без госпіталізації.


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