Російський дрон атакував підприємство в Харкові: Терехов повідомив подробиці

9 січня у Харкові зафіксовано удар дрона “Молнія” у Немишлянському районі міста. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У Харкові черговий приліт. Попередньо БпЛА типу “Молнія” вдарив по цивільному підприємству у Немишлянському районі”, – написав Терехов.

На цей час інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Обставини уточнюються.

Оновлено о 15:18. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок влучання виникла пожежа. Профільні служби працюють на місці.

Оновлено о 15:29. За уточненими даними, як повідомив Синєгубов, внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждав 65-річний чоловік – в нього гостра реакція на стрес, без госпіталізації.