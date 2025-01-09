Працівника Сумського ТЦК, підозрюваного у вбивстві, відпустили під особисті зобов’язання, – ЗМІ

Військового Сумського ТЦК та СП, якого підозрюють у вбивстві чоловіка через необережність, відпустили під особисті зобов’язання. Відповідне клопотання прокуратури Ковпаківський районний суд задовольнив 2 січня.

Про це повідомляє Суспільне Новини.

За даними ЗМІ, 1 січня 2025 року військовослужбовцю повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України), та обрали йому запобіжний захід. Сумська спеціалізована прокуратура як запобіжний захід запросила особисті зобов’язання.

Як розповіла тітка вбитого жителя Сум Євгенія Криводуба, в ТЦК його доправили 29 грудня 2024 року. Наступного дня чоловік опинився в лікарні з черепно-мозковою травмою та 31 грудня стало відомо про його смерть.

За даними поліції, між Євгенієм Криводубом та військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки “військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень”.

“29 грудня близько 18:00 підозрюваний військовослужбовець перебував у дворі Сумського міського ТЦК та СП, де побачив на сходах Євгенія Криводуба. У ході спілкування між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою у підборіддя. Останній не втримав рівновагу та впав головою на бетонну поверхню сходів. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні 31 грудня”, – розповіли в Сумській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.