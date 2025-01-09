Харків

У Харкові розшукали двох зниклих братів
9 Січня 2025 17:40
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9 січня об 11:30 харківські поліцейські отримали повідомлення про те, що двоє неповнолітніх братів, 10 та 13 років, напередодні ввечері пішли гуляти та зникли. Вдома діти не ночували, на телефонні дзвінки не відповідали.

Про це повідомили в поліції Харківщини.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування зниклих братів. Їх знайшли на вулиці під час прогулянки. Хлопці без дозволу батьків пішли гуляти, а потім заночували у знайомих.

“Родина перебуває на обліку в поліції, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Поліцейські тимчасово доставили дітей до медичного закладу”, – розповіли в поліції.

Працівники поліції та спеціалісти служби у справах дітей вирішуватимуть питання про вилучення дітей з родини.

Поліція розшукала двох зниклих дітей у Харкові / Фото: Поліція Харківщини

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