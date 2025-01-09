Харків

Внаслідок атаки дронів “Молнія” на Харків постраждав чоловік (фото)
9 Січня 2025 18:56
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Наслідки влучання БпЛА "Молнія" у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура
Наслідки влучання БпЛА "Молнія" у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

9 січня близько 15:00 війська РФ атакували ударним безпілотником Немишлянський район Харкова. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства. 65-річний охоронець зазнав гострої реакції на стрес.

Про це повідомили в пресслужбі Харківській обласній прокуратурі.

О 15:45 російська армія повторно вдарила ударним БпЛА по цьому ж району. Пошкоджено опору електроживлення, авто, фасади приватних житлових будинків. Без постраждалих.

Встановлено, що для атак по Харкову ворог застосував ударні безпілотники “Молнія-1”.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокуратура на місці влучання БпЛА / Фото: Харківська обласна прокуратура

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