Суспільство

У Лос-Анджелесі третю добу вирують лісові пожежі: відомо про п’ятьох загиблих
9 Січня 2025 07:51
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Неконтрольовані лісові пожежі в Лос-Анджелесі забрали життя щонайменше п’яти людей і спричинили масштабні руйнування. Стихія знищила сотні будинків та залишила понад 1 мільйон осель без електроенергії.

Сильний вітер ускладнює роботу пожежників, а вогонь поширюється з неймовірною швидкістю, пише Reuters.

Вогонь дістався до будинків знаменитостей, а також загрожує Голівудському бульвару та Алеї Слави. Президент Джо Байден оголосив режим НС, а церемонію вручення Оскара перенесено на кілька днів.

Наслідки руйнівних пожеж у США / Фото: Reuters

Пожежа в районі Пасифік-Палісейдс, між Санта-Монікою і Малібу, може стати найдорожчою в історії США. За попередніми даними, завдані збитки вже становлять $57 млрд.

У Пасифік-Палісейдс і Малібу горять будинки голівудських зірок. Наприклад, згорів будинок зірки серіалу “Пліткарка” Лейтон Містер та її чоловіка, актора Адама Броуді. Також відомо, що вогонь знищив пляжний будинок Періс Гілтон. Серед постраждалих від пожежі зірки Менді Мур і Бен Аффлек.


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