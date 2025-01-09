Зоозахисники врятували кота, який шість днів провів замкненим у квартирі, бо його власника затримав ТЦК

В Ірпені під Києвом кіт залишився в замкненій квартирі після затримання його власника представниками ТЦК та СП. Чоловіка забрали з вулиці, не давши можливості попередити про ситуацію чи передати ключі знайомим, повідомили волонтери “ЗооПатруль”.

Шість днів сусіди чули голосне нявкання тварини, але з часом звуки припинилися, що викликало занепокоєння. На їхнє звернення до квартири виїхали волонтери разом з поліцією.

Після отримання дозволу на відкриття дверей, було виявлено, що кіт застряг на балконі. Тварина була сильно зневоднена й відмовлялася від їжі.

Зараз він відновлюється, а потім йому шукатимуть нову родину.