Син Таїсії Повалій хоче судитися з Україною через конфісковане майно його матері

Денис Повалій, син проросійської співачки та колишньої депутатки від “Партії регіонів” Таїсії Повалій, заявив про намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про конфіскацію майна.

Однак його адвокат відмовився представляти інтереси Повалія, посилаючись на ризики для своєї репутації, повідомив Повалій в instagram.

У жовтні суд задовольнив позов Міністерства юстиції та передав у дохід держави автомобіль BMW, нерухомість і майнові права на музику та слова до дев’яти пісень Таїсії Повалій.

Денис Повалій заявив, що адвокат, який допомагав йому “по дружбі”, відмовився брати участь у справі через репутації ризики. За словами Повалія, шанси на успіх оцінили в 3%.

“Я вже витратив понад тисячу євро на послуги ВАКС, щоб подати апеляцію. Готовий продати рояль і більярдний стіл, щоб знайти адвоката, який не боїться протистояти системі”, – написав він.

Повалій також звинуватив суд у політичній упередженості та наголосив, що його сім’я “чесно нажила” своє майно.