Політика

Симоньян заявила, що поруч із її домом знову впав дрон

27 Серпня 2023 17:39
читать на русском →
пропаганда

Пропагандистка Маргарита Сімоньян повідомила, що поблизу її будинку вдруге за тиждень упав безпілотник.

“Поруч із нашим будинком вдруге за тиждень упав безпілотник. Гучно падає, хочу я вам сказати. О пів на четверту прокидаєшся, тільки встигнувши заснути”, – сказала Симоньян в ефірі російського телеканалу.

На її думку, ті, хто запускає безпілотні літальні апарати, зокрема по “Москва-Сіті”, мають “типовий творчий почерк”.

“Їм потрібно влаштувати великий показовий жах, бажано, розмаху 11 вересня веж-близнюків, щоб ми впали в паніку, побігли, прибігли б до нашого президента і сказали: “Ні, все, нікого захищати не будемо, ніякі землі нам не потрібні. Давайте все повернемо, аби не літали над нашими головами ці дрони”. У них такий розрахунок – розрахунок невірний. Так не буде. Хоча б тому, що ми інші, і час уже це знати”, – уточнила Симоньян.

Вона зазначила, що такі дії можуть призвести до того, що “ми не те, що задню не дамо, у нас взагалі гальма відмовлять у такому разі, одна педаль залишиться – газ”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Серпня 2023 20:48

Зеленський: Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль
27 Серпня 2023 20:24

Зеленський відповів Ліндсі Грему про вибори в Україні
27 Серпня 2023 19:23

Зеленський пропонує прирівняти корупцію до державної зради
27 Серпня 2023 18:39

Генштаб: Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення
27 Серпня 2023 16:10

Контррозвідка СБУ атакувала Курський аеродром
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки