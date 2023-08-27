Симоньян заявила, що поруч із її домом знову впав дрон

Пропагандистка Маргарита Сімоньян повідомила, що поблизу її будинку вдруге за тиждень упав безпілотник.

“Поруч із нашим будинком вдруге за тиждень упав безпілотник. Гучно падає, хочу я вам сказати. О пів на четверту прокидаєшся, тільки встигнувши заснути”, – сказала Симоньян в ефірі російського телеканалу.

На її думку, ті, хто запускає безпілотні літальні апарати, зокрема по “Москва-Сіті”, мають “типовий творчий почерк”.

“Їм потрібно влаштувати великий показовий жах, бажано, розмаху 11 вересня веж-близнюків, щоб ми впали в паніку, побігли, прибігли б до нашого президента і сказали: “Ні, все, нікого захищати не будемо, ніякі землі нам не потрібні. Давайте все повернемо, аби не літали над нашими головами ці дрони”. У них такий розрахунок – розрахунок невірний. Так не буде. Хоча б тому, що ми інші, і час уже це знати”, – уточнила Симоньян.

Вона зазначила, що такі дії можуть призвести до того, що “ми не те, що задню не дамо, у нас взагалі гальма відмовлять у такому разі, одна педаль залишиться – газ”.