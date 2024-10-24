Сили ППО знищили 40 ударних ворожих дронів

У ніч на 24 жовтня окупанти атакували Україну 50-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та дронами невстановленого типу, сили ППО збили 40 цілей.

Про це повідомляють Повітряні сил в Telegram.

“Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях”.

Повідомляється, що 7 російських безпілотників локаційно було втрачено, 1 знаходиться в повітряному просторі України, ще 2 – повернули у напрямку Росії та Білорусі.

Також росіян вночі запустили по Україні дві крилаті ракети Х-22 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. За даними повітряних сил, вони не досягли цілей.