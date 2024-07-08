Суспільство

Сили ППО збили вночі 3 з 6 крилатих ракет 
8 Липня 2024 08:15
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ппо, ракетні обстріли
Ілюстративне фото / AP

Уночі 8 липня окупанти атакували Україну 6 ракетами повітряного та наземного базування, сили ППО знищили 3 цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зокрема, окупанти запустили 4 ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області Росії) та 2 балістичні ракети “Іскандер-М” (райони пусків – Курська область РФ та Крим).

“За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях”, – повідомили Повітряні сили.


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