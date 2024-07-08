Сили ППО збили вночі 3 з 6 крилатих ракет 

Уночі 8 липня окупанти атакували Україну 6 ракетами повітряного та наземного базування, сили ППО знищили 3 цілі.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Зокрема, окупанти запустили 4 ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області Росії) та 2 балістичні ракети “Іскандер-М” (райони пусків – Курська область РФ та Крим).
“За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях”, – повідомили Повітряні сили.