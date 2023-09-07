Кримінал

Сили ППО вночі знищили 25 з 33 “шахедів”

7 Вересня 2023 07:49
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бпла, ппо

У ніч на 7 вересня 2023 року російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного, південно-східного та південного напрямків.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил, усього зафіксовано пуски 33 “шахедів”, в основному – у напрямку південних районів Одеської області.

За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 “Shahed-136/131”.

Як повідомили в Одеській ОВА, це вже четверта атака Ізмаїльського району Одеської області за останні п’ять днів. Внаслідок сьогоднішнього нальоту “Шахедів” у кількох населених пунктах пошкоджено об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю.


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