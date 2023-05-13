Сили ППО вночі знищили 17 “шахедів” з 21, є влучання

Опівночі 13 травня ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131, 17 таких збили.

Про це повідомомляють Повітряні сили

Усього зафіксовано 21 пуск, 17 з них збивали на різних напрямках із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.

Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

“На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків”, – йдеться в повідомленні.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці під час нічної повітряної атаки росіян немає руйнувань та постраждалих, а усі дрони збиті.

“Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси “Shahed”. Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені!”, – йдеться в повідомленні КМВА.

Протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу «Ланцет». Тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.