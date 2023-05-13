На Хмельниччині окупанти поцілили у критичну інфраструктуру, є поранені

У Хмельницькій області внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано приліт по критичній інфраструктурі, є поранені та постраждалі, пошкоджені будівлі та будинки.

“На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об’єкт знаходиться за межами населених пунктів. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють. Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком”, – повідомила Хмельницька ОВА.

Згодом мер Хмельницького Олександр Симчишин додав, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

За його словвами є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється.