Сили оборони знищили ще 580 окупантів та десятки артилерійських систем

Сили оборони України за минулу добу, 4 жовтня, знищили ще 580 окупантів. Усього за час повномасштабного вторгнення росія втратила на війні проти України близько 280 470 солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні: