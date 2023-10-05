Сили оборони знищили ще 580 окупантів та десятки артилерійських систем

Сили оборони України за минулу добу, 4 жовтня, знищили ще 580 окупантів. Усього за час повномасштабного вторгнення росія втратила на війні проти України близько 280 470 солдатів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні:
- танки — 4 757 (+12 за вчора);
- бойові броньовані машини — 9 052 (+26);
- артилерійські системи — 6 643 (+31);
- реактивні системи залпового вогню — 804 (+2);
- засоби протиповітряної оборони — 540;
- літаки — 315;
- гелікоптери — 316;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 5 129 (+8);
- крилаті ракети — 1 530;
- кораблі й катери — 20;
- підводні човни — 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 8 980 (+18);
- спеціальна техніка — 948 (+2).