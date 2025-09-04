Сили оборони знищили С-300 та радіолокаційну станцію у Запорізькій області

Сили оборони України знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300 та радіолокаційну станцію 9С36 у Запорізькій області.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фото.
Удару було завдано вранці 3 вересня поблизу села Олексіївка Пологівського району. Яку саме модифікацію С-300 знищено наразі не відомо.
Варто зазначити, що станція 9С36 входить до складу сучасних російських комплексів “Бук-М2” та “Бук-М3”. Ця станція з антенним постом, який піднімається на висоту до 22 метрів, дозволяє виявляти й уражати повітряні цілі на малих і гранично малих висотах.