Суспільство

Сили оборони знищили російський винищувач Су-25 

11 Жовтня 2023 09:04
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зсу, літак

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 — по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 жовтня.

Також українські захисники знищили російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ російського окупаційного війська.


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