Сили оборони знищили два спостережні пункти росіян на лівому березі Дніпра 

На лівому березі Дніпра у Херсонській області Сили оборони України знищили два ворожі спостережні пункти і 32 російських загарбників.

Про це Оперативне командування “Південь” повідомило у Фейсбуці.

“За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на: 32 загарбники, 1 реактивну систему залпового вогню “Град”, 9 гармат, в т.ч. гаубиця “Мста-Б”, 3 БПЛА: 2 ударні “Ланцети” та розвідувальний “Мерлін”, 7 одиниць автомобільної техніки”, – ідеться у повідомленні.

Крім того, знищені два ворожі спостережні пункти.

Триває дорозвідка.