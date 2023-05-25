Сили оборони знищили 36 із 36 “шахедів”, які атакували Україну сьогодні вночі

У ніч на 25 травня 2023 року ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».

Про це повідомляється у тг-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.

“Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави”, – йдеться у овідомленні.

До відбиття атаки були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

“Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!” – заявили в ПС ЗСУ.