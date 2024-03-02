Кримінал

Сили оборони знищили 14 “шахедів”, які атакували Україну, і один Су-34

2 Березня 2024 10:24
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Мобільна вогнева група 114-ї окремої бригади територіальної оборони / Фото 114 ОбрТРО

Сили оборони України в ніч на 2 березня знищили 14 ударних БПЛА типу “Shahed”, спрямованих із районів Приморсько-Ахтарська і Курська (РФ), повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

“У ніч на 2 березня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської та Донецької обл. і 17-ма ударними безпілотниками типу “Shahed” – райони пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ, Балаклава – Крим”, – йдеться в повідомленні ПС ЗСУ в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, у результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 “шахедів” у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

На жаль, унаслідок влучень і падіння уламків в Одеській і Харківській областях є загиблі та постраждалі.

Уточнюється, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також у п’ятницю, 1 березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.


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