Сили Оборони знешкодили 67 ворожих БПЛА

У ніч на 02 листопада (з 19:00 01 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, 79 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – “шахеди”. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях”, – йдеться в повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.