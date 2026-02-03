Швеція та Данія передадуть Україні додаткові системи ППО на 246 млн євро

Швеція та Данія спільно закуплять та передадуть Україні системи протиповітряної оборони вартістю 2,6 млрд шведських крон (290 млн доларів США), щоб допомогти відбивати російські атаки.

Про це пише Reuters з посиланням на міноборони обох країн.

Швеція профінансує закупівлю систем ППО Tridon на суму 2,1 млрд крон. Ці системи розроблені компанією BAE Systems Bofors (BAES.L), шведським підрозділом оборонної групи. Данія, за словами міністра оборони Швеції Пала Йонсона, внесе близько 500 млн крон.

“Це означає, що Україна зможе сформувати батальйон протиповітряної оборони, якщо побажає”, — сказав він під час спільної пресконференції в Гетеборзі (Швеція) разом зі своїм данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном.

Як зазначається, ця закупівля не лише підтримує Україну на полі бою, забезпечуючи її додатковими матеріальними засобами, але й зміцнює виробничі потужності у Швеції.

Швеція та Данія протягом багатьох років залишаються одними з найпослідовніших прихильників України, надаючи їй військову та гуманітарну допомогу з перших днів російського вторгнення до України.