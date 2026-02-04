Уночі Росія атакувала Україну 105 дронами: ППО збила 88

У ніч на 4 лютого Росія здійснила масовану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість дронів.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 4 лютого, починаючи з 19:00 3 лютого, противник атакував Україну 105 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами інших типів. Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії, тимчасово окупованого Донецька, а також з району Чауди в тимчасово окупованому Криму. Близько 70 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 88 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на п’яти локаціях.