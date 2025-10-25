        Політика

        Сили оборони знешкодили 4 балістичні ракети з 9 та 59 БПЛА з 62

        Віктор Алєксєєв
        25 Жовтня 2025 09:08
        Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС
        У ніч на 25 жовтня (з 19:00 24 жовтня) противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Курської обл., 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – “шахеди”. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях”, – йдеться у овідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


