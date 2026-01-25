У мережі з’явилося відео удару російського дрона по багатоповерхівці в Харкові

У соціальних мережах опублікували відео моменту удару російського ударного безпілотника по багатоповерховому житловому будинку на Салтівці в Харкові. Кадри зняті під час сьогоднішньої атаки міста.

На відео видно вибух у житловій забудові та пошкодження багатоповерхівки. За попередньою інформацією, йдеться про один із ударів, яких російські військові завдали по Харкову впродовж дня.

Нагадаємо, сьогодні російські військові атакували Харків ударними безпілотниками. Через влучання у Київському районі міста постраждала 79-річна місцева жителька — її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Реклама

Реклама

Внаслідок атаки також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На місцях ударів працюють екстрені та правоохоронні служби.