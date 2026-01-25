Люди, які поєднують різні види спорту, живуть довше — дослідження

Поєднання різних фізичних вправ може бути ефективнішим для здоров’я і довголіття, ніж зосередження на одному виді спорту. До такого висновку дійшли дослідники після багаторічного спостереження за фізичною активністю понад 100 тисяч людей у США.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі BMJ Medicine. Протягом 30 років науковці відстежували рівень фізичної активності 110 тисяч чоловіків і жінок та з’ясували, що люди, які займалися найбільшою кількістю різних видів вправ, мали на 19% нижчий ризик смерті порівняно з тими, хто обмежувався одним типом активності.

Ефект від різноманітних навантажень виявився сильнішим, ніж від окремих популярних занять, зокрема ходьби, бігу підтюпцем, веслування чи тенісу. Водночас експерти наголошують, що загальний обсяг фізичної активності залишається ключовим чинником, але різноманіття вправ може дати додаткову користь.

Одна з учасниць дослідження, 29-річна мешканка Лондона Медді Албон, яка займається тріатлоном, поєднує плавання, велоспорт і біг з йогою, пілатесом, силовими тренуваннями та тенісом. За її словами, кожен вид активності по-своєму корисний і допомагає не лише фізичному стану, а й психічному здоров’ю.

Провідний автор дослідження зазначив, що поєднання аеробних навантажень і силових вправ може бути особливо ефективним для здоров’я. Дослідження також показало, що оптимальним є близько шести годин помірної активності або трьох годин інтенсивних вправ на тиждень, після чого позитивний ефект перестає зростати.

Водночас автори наголошують, що дослідження має певні обмеження і не дозволяє повністю виключити вплив загального стану здоров’я на здатність людей займатися спортом. Проте результати підтверджують, що активний спосіб життя та різноманітні фізичні навантаження пов’язані зі зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань, раку та інших хвороб.