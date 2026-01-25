Флеш заявив про можливе застосування Starlink при наведенні російських “шахедів”

Радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов заявив про ймовірне перше застосування російськими військовими ударних безпілотників типу Shahed із використанням Starlink. Про це він повідомив, коментуючи атаку на вертольоти в районі Кропивницького.

За словами Флеша, удар “шахедами” було завдано вчора вранці. На оприлюднених зображеннях, за його оцінкою, видно автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням, при цьому поблизу не було інших безпілотників для створення MESH-радіомережі.

Він зробив висновок, що йдеться про застосування на “шахедах” технології Starlink. За словами радника міністра оборони, ці безпілотники перебували на ручному управлінні та летіли майже над землею, щоб уникнути виявлення радіолокаційними станціями.

Реклама

Реклама

Бескрестнов зазначив, що очікував подібного розвитку подій і раніше попереджав про таку загрозу. Він наголосив, що саме з такими викликами доведеться працювати команді надалі, і підкреслив, що робота вестиметься на випередження.