Особливістю нічної атаки було залучення стратегічної авіації для удару по Києву ракетами Х-22/Х-32 – Повітряні Сили ЗСУ

У ніч на 24 січня (з 18:00 23 січня) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети 3М22 “Циркон”;

12 крилатих ракет Х-22/Х-32;

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 250 із них – “шахеди”.

Основний напрямок удару – Київщина. Особливість – залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі – 15 ракет та 357 безпілотників різних типів:

9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

357 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.