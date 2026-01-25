        Суспільство

        Не для ночівлі: у ДСНС роз’яснили, для чого ліжка у Пунктах незламності

        Сергій Бордовський
        25 Січня 2026 17:33
        ДСНС пояснила інформацію про "пункти ночівлі" у Києві / Фото: ДСНС
        ДСНС пояснила інформацію про "пункти ночівлі" у Києві / Фото: ДСНС

        У ДСНС прокоментували поширену в медіа інформацію про появу в Києві так званих “пунктів ночівлі” у місцях обігріву та підзарядки гаджетів. У службі наголосили, що основне призначення Пунктів незламності залишається незмінним.

        У ДСНС повідомили, що в Пунктах незламності дійсно є ліжка, однак вони передусім призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками. Йдеться не про організацію постійних місць для ночівлі.

        Основна функція Пунктів незламності — надати людям можливість зарядити гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю та отримати психологічну підтримку. Саме ці завдання залишаються пріоритетними в роботі пунктів.

        У службі також зазначили, що постійно стежать за ситуацією та за потреби змінюють формат роботи Пунктів незламності, зважаючи на безпеку і реальні потреби людей.


