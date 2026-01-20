У Києві розгорнули 1300 Пунктів незламності та додаткові 90 наметів обігріву

Станом на 20 січня у Києві працюють понад 1300 Пунктів незламності надають людям місця для обігріву, заряджання гаджетів та доступу до Інтернету.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Як пункти незламності також діють торгівельні центри, заклади харчування, АЗС, зокрема і під час комендантської години (окрім розважальних закладів).

Додатково ДСНС розгорнули понад 90 наметів обігріву, які приймають громадян.

30 підрозділів поліції у столиці також працюють як пункти обігріву.

Дізнатися, де найближчий пункт незламності чи обігріву можна за номером 112 або в застосунку “Дія”.