Понад 4 тис. будинків у Києві залишаються без тепла після атак РФ, водопостачання відновлено

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Станом на зараз без тепла залишаються мешканці понад 4 тисяч житлових будинків.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Наразі в столиці без тепла залишаються мешканці понад 4 тисячі житлових будинків. Після обстрілу теплопостачання було зупинене майже в половині багатоповерхівок, підключених до централізованої системи.
Щоб пришвидшити відновлення, у Києві працюють додаткові 68 аварійних бригад:
- 43 від “Укрзалізниці”;
- 25 з інших регіонів України.
“Для опорних лікарень, пологових будинків і Пунктів Незламності залучаємо мобільні котельні. Водопостачання в Києві відновлено повністю. Але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити”, – йдеться в повідомленні.
Триває стабілізація системи, вирівнювання ситуації очікується до кінця доби.
У Києві працюють 1 335 Пунктів Незламності, ще 90 додатково розгорнуті підрозділами ДСНС.