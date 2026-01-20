        Суспільство

        Понад 4 тис. будинків у Києві залишаються без тепла після атак РФ, водопостачання відновлено

        Галина Шподарева
        20 Січня 2026 21:55
        читать на русском →
        Кияни у Пункті незламності / Фото: ДСНС
        Кияни у Пункті незламності / Фото: ДСНС

        У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Станом на зараз без тепла залишаються мешканці понад 4 тисяч житлових будинків.

        Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

        Наразі в столиці без тепла залишаються мешканці понад 4 тисячі житлових будинків. Після обстрілу теплопостачання було зупинене майже в половині багатоповерхівок, підключених до централізованої системи.

        Реклама
        Реклама

        Щоб пришвидшити відновлення, у Києві працюють додаткові 68 аварійних бригад:

        • 43 від “Укрзалізниці”;
        • 25 з інших регіонів України.

        “Для опорних лікарень, пологових будинків і Пунктів Незламності залучаємо мобільні котельні. Водопостачання в Києві відновлено повністю. Але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити”, – йдеться в повідомленні.

        Триває стабілізація системи, вирівнювання ситуації очікується до кінця доби.

        У Києві працюють 1 335 Пунктів Незламності, ще 90 додатково розгорнуті підрозділами ДСНС.

        Пункті незламності у Києві / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини