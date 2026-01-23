ППО знешкодила 76 зі 101 російського БпЛА

У ніч на 23 січня, починаючи з 20:00 22 січня, росіяни атакували Україну 101 ударним БпЛА Shahed (зокрема реактивними), “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Донецьк – ТОТ України. Близько 60 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито та подавлено 76 російських БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки”, – йдеться в повідомленні.