У Києві зранку підключили до тепла ще понад 340 будинків

У Києві від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще понад 340 житлових будинків. Водночас після атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, напередодні в столиці без теплопостачання знову опинилися майже 6 тисяч будинків, більшість із яких уже двічі підключали або намагалися підключити до тепла після обстрілів 9 та 20 січня.

Комунальні служби та енергетики продовжують роботи, щоб подати теплоносій до всіх будинків, де досі немає опалення. До відновлення теплопостачання також долучилися бригади з кількох інших міст України та бригади Укрзалізниці.

Міський голова подякував усім, хто допомагає столиці та підтримує місто в роботах з ліквідації наслідків обстрілів.