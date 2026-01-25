Поліція оприлюднила подробиці влучання БпЛА в Харкові

Продавав гуманітарні авто для ЗСУ: закарпатця підозрюють у схемі на 680 тисяч

Зеленський на вшануванні Січневого повстання: свобода або залежність — іншого вибору немає

За інформацією правоохоронців, сьогодні російські військові атакували Харків ударними безпілотниками. Через влучання у Київському районі міста постраждала 79-річна місцева жителька, яку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

