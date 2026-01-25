Поліція оприлюднила подробиці влучання БпЛА в Харкові

У Харкові внаслідок ворожого удару безпілотником по багатоповерховому житловому будинку поранено жінку. Постраждалу госпіталізували, на місці працюють поліцейські.
За інформацією правоохоронців, сьогодні російські військові атакували Харків ударними безпілотниками. Через влучання у Київському районі міста постраждала 79-річна місцева жителька, яку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Поліцейські працюють на місці влучання, документують наслідки обстрілу та збирають докази воєнного злочину.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.