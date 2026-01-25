У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку на Салтівці, є постраждалі

У Харкові внаслідок ворожої атаки безпілотником зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок на Салтівці. За попередніми даними, в результаті удару є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання сталося у багатоповерхівку поряд із торгівельним центром у Салтівському районі міста.

Міський голова зазначив, що наслідки атаки уточнюються, на місці працюють відповідні служби. Інформацію щодо кількості постраждалих і характеру пошкоджень обіцяють надати згодом.

Раніше цього ж дня в Харкові та поблизу міста фіксувалися й інші удари ворожих безпілотників. Зокрема, вранці дрон типу «Шахед» атакував Індустріальний район, було також влучання на кордоні з передмістям без постраждалих і шкоди житловому фонду.

Крім того, удари БпЛА зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах міста. В одному з випадків дрон влучив у приватний житловий будинок, інформація щодо наслідків інших атак уточнюється.