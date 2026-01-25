Штормовий вітер і потепління: якою буде погода в Україні у понеділок

У понеділок, 26 січня, в Україні очікується поступове потепління, однак погоду ускладнить сильний, місцями штормовий вітер. Найхолодніше буде на сході та північному сході країни, тоді як на заході й півдні температура наблизиться до нуля і вище.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найближчої ночі на сході та північному сході України збережуться морози -8–14 градусів, а на крайньому сході місцями до -16. У більшості областей температура становитиме -3–8 градусів, тоді як у західних областях і на півдні очікується близько нуля або невеликий плюс.

Вдень у понеділок потеплішає: на заході та півдні повітря прогріється до 0…+5 градусів, на більшій частині території України буде 0–5 градусів морозу, а на північному сході збережеться холод -6–12 градусів.

Сніг та мокрий сніг прогнозують у центральних областях, на півдні країни — місцями з дощем, а також подекуди на півночі. На заході та сході істотних опадів не очікується.

Головною особливістю дня стане сильний південно-східний вітер із поривами до штормових, який знижуватиме відчутну температуру. У Києві 26 січня буде хмарно, можливий невеликий мокрий сніг або льодяний дощ, уночі близько -10 градусів, удень -2…-4.

За словами синоптикині, весь наступний тиждень в Україні обіцяє бути теплим і вологим, однак наприкінці місяця, з 31 січня — 1 лютого, знову можливе відчутне похолодання.