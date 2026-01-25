“Акробатичне” ДТП під Харковом: Ford опинився на даху Opel

У Харківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої один автомобіль опинився на іншому. Попри незвичні обставини аварії, ніхто з людей не постраждав.

У Харківському районі Ford “закинуло” на припаркований Opel / Фото: Нацполіція

ДТП сталася 25 січня близько 15:00 на автодорозі в селищі Васищеве Харківського району. За попередніми даними поліції Харківської області, 36-річний водій автомобіля Ford Fusion рухався з міста Зміїв у напрямку Харкова та заїхав правими колесами на узбіччя.

Через засніжений стан узбіччя автомобіль почало заносити, водій втратив керування та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем Opel Kadett. У результаті удару Ford Fusion закинуло на інший легковик.

Внаслідок аварії постраждалих немає. Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку, правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.