        Політика

        Сили оборони знешкодили 26 ворожих дронів з 38

        Віктор Алєксєєв
        28 Жовтня 2025 09:13
        Реактивний “шахед” подавлений РЕБом/ Фото із соцмереж
        У ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) противник атакував 38 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 25 із них – “шахеди”, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


