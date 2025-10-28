Сили оборони знешкодили 26 ворожих дронів з 38

У ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) противник атакував 38 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 25 із них – “шахеди”, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.