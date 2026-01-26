Сили оборони знешкодили 110 ворожих БПЛА

У ніч на 26 січня (з 18:00 25 січня) противник атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, йдеться у повідомленні.

Реклама

Реклама

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.