        Сили оборони знешкодили 110 ворожих БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        26 Січня 2026 08:22
        читать на русском →
        Збитий “шахед”, озброєний авіаційною ракетою Р-60 класу «повітря-повітря». Архівне фото / Фото x.com/sternenko
        У ніч на 26 січня (з 18:00 25 січня) противник атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ

        “За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.
        Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


