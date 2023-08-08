Суспільство

Сили оборони зайшли на першу лінію оборони росіян на півдні

8 Серпня 2023 19:06
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зсу, фронт

Українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках та зайшли на першу лінію оборони окупантів. 

Про це повідомив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в етері телемарафону “Єдині новини” 

“Українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине. На цьому напрямку є просування сотнями метрів. Також тривають наступальні дії на Бердянському напрямку

Ми вже зайшли на першу лінію окупантів і перша лінія дуже складна. Але наші військові продавлюють. Ми рухаємось вперед і цей рух уповільнений мінними загородженнями і нестачею в нас авіації”. 

За словами Кузьміна, на цьому напрямку високий рівень мінування полів та інженерних загороджень росіян.  

Заступник командувача розповів, що стає дедалі більше підготовлених росіян. Війська РФ кидають резерви з другої лінії оборони, зокрема морських піхотинців, десантників та спецпризначенців.


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