Суспільство

Сили Оборони вибили окупантів з Авдіївки

2 Серпня 2023 10:05
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зсу, окупанти, авдіївка

Українські захисники вибили ворога з позицій південніше Авдіївки, що в районі Бахмута. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В ході ведення Силами оборони наступальних дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки, безуспішно намагався відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки. Важкі бої тривають”.

Також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюючись на досягнутих рубежах. 

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Водночас противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви.


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