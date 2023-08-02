Сили Оборони вибили окупантів з Авдіївки

Українські захисники вибили ворога з позицій південніше Авдіївки, що в районі Бахмута.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В ході ведення Силами оборони наступальних дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки, безуспішно намагався відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки. Важкі бої тривають”.

Також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюючись на досягнутих рубежах.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Водночас противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви.