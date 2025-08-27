Сили оборони відбили 173 атаки окупантів за добу

Розпочалася 1281 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З 26 по 27 серпня на фронті зафіксовано 173 бої. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 44 атаки, на Новопавлівському — 23, на Лиманському напрямку росіяни атакували 34 рази.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав двох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4625 обстрілів, зокрема 21 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3891 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів:

Стара Гута Сумської області;

Білогір’я, Преображенка Запорізької області;

Антонівка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 15 атак окупантів. Також противник завдав трьох авіаударів, скинувши при цьому п’ять КАБів, здійснив 201 обстріл, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки. Отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районі Григорівки та у бік Серебрянки, Виїмки, Федорівки.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень, окупант намагався просуватись у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Олександро-Калинового та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка, Полтавка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки, Філії.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції підрозділів ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.